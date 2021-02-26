Єлизавета II вакцинувалася від коронавірусу та розповіла про відчуття під час процедури

Королева Великобританії Єлизавета II зробила щеплення від коронавірусу ще в січні, але тільки зараз розповіла про свої відчуття під час і після вакцинації.

Так, британська королева відзначила, що все пройшло абсолютно безболісно. Про свій досвід монархиня розповіла під час відеодзвінка з представниками охорони здоров'я, що займаються програмою вакцинації від COVID-19.

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"Це було дуже швидко. І щеплення не заподіяла зовсім ніякого болю", – сказала Єлизавета II. І ще вона додала, що коли отримала вакцину, відразу з'явилося відчуття захищеності, що дуже важливо.

За словами королеви, потрібно подумати про інших людей, а не тільки про себе" і зробити щеплення. "Думаю, що для людей, які ніколи раніше не були вакциновані, це, очевидно, складне рішення, проте їм слід думати не тільки про себе, а й про інших", – зазначила Єлизавета II.

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