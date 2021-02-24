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Голос країни Коронавірус

У ВООЗ зробили прогноз, коли завершиться пандемія коронавірусу

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Коли закінчиться пандемія COVID-19 - фото 1
Коли закінчиться пандемія COVID-19

Пандемія коронавірусу завершиться на початку 2022 року. З таким прогнозом виступив глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге.

В інтерв'ю данському телеканалу DR він зазначив, що найгірший сценарій уже позаду.

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"Ми знаємо про вірус більше у порівнянні з 2020 роком, коли він тільки почав поширюватися", – підкреслив Клюге.

За словами Клюге, вірус продовжить своє поширення, однак до початку наступного року необхідності у коронавірусних обмеженнях уже не буде. При цьому він підкреслив, що це тільки прогноз, оскільки поки ніхто не може точно сказати, як розвиватиметься ситуація.

У ВООЗ зробили прогноз, коли завершиться пандемія коронавірусу - фото 449036

На початку лютого експерт ВООЗ Марія ван Керкхове повідомила про уповільнення темпів поширення коронавірусу у світі. Вона зазначила, що це відбувається завдяки дотриманню обмежувальних заходів.

До цього в організації допустили, що коронавірус стане сезонним захворюванням. Меліта Вуйнович вважає, що передумови до цього є, але дати однозначну відповідь поки неможливо – слід поспостерігати за активністю вірусу протягом декількох сезонів.

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Джерело: AA
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