У ВООЗ зробили прогноз, коли завершиться пандемія коронавірусу

Пандемія коронавірусу завершиться на початку 2022 року. З таким прогнозом виступив глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге.

В інтерв'ю данському телеканалу DR він зазначив, що найгірший сценарій уже позаду.

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"Ми знаємо про вірус більше у порівнянні з 2020 роком, коли він тільки почав поширюватися", – підкреслив Клюге.

За словами Клюге, вірус продовжить своє поширення, однак до початку наступного року необхідності у коронавірусних обмеженнях уже не буде. При цьому він підкреслив, що це тільки прогноз, оскільки поки ніхто не може точно сказати, як розвиватиметься ситуація.

На початку лютого експерт ВООЗ Марія ван Керкхове повідомила про уповільнення темпів поширення коронавірусу у світі. Вона зазначила, що це відбувається завдяки дотриманню обмежувальних заходів.

До цього в організації допустили, що коронавірус стане сезонним захворюванням. Меліта Вуйнович вважає, що передумови до цього є, але дати однозначну відповідь поки неможливо – слід поспостерігати за активністю вірусу протягом декількох сезонів.

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