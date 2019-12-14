Єлизавета ІІ шукає СММ-ника: грошей їй не шкода

Букінгемський палац розмістив на LinkedIn вакансію на посаду директора з соціальних мереж. SMM-фахівець займатиметься сторінками Єлизавети Другої в інстаграмі, твіттері та фейсбуці. Заробітна плата теж потішить!

Шукачам пропонують зарплату від 45 000 до 50 000 фунтів на рік, 33-денну щорічну відпустку та безкоштовні обіди.

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Директору з SMM потрібно буде публікувати контент під час державних візитів, оголошувати про заручини та дні народження членів королівської сім'ї, а також навчати молодих співробітників і знаходити нові надихаючі способи, щоб просувати образ британської королеви в соцмережах.

Нагадаємо, що 2019 рік був надзвичайно складним для британської королівської сім'ї: герцог і герцогиня Сассекські стали жертвами нападів жовтої преси, принц Ендрю опинився у центрі скандалу з американським бізнесменом Джеффрі Епштейном, якого звинувачували в тому, що він поставляв неповнолітніх дівчат сильним світу цього.

Раніше, 17 листопада на Netflix вийшов 3 сезон серіалу "Корона", натхненний біографією Єлизавети Другої:

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