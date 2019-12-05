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Донька королеви Єлизавети ІІ проігнорувала Трампа: відео
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Дочка британської королеви Єлизавети ІІ відмовилась вітатись з Дональдом Трампом, і відео цієї незручної ситуації вже стало вірусним. Ще один курйоз з Трампом, який точно не грає йому на руку.
Президент США Дональд Трамп разом зі своєю дружиною Меланію прибув до Букінгемського палацу на честь 70-ліття НАТО. Як заведено на таких заходах, королівська родина зібралась, аби привітати гостів.
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На одному з відео зустрічі можна побачити, як Єлизавета ІІ та її старший син принц Чарльз разом з дружиною вітають першу леді та американського президента. А неподалік у дверях за всім спостерігає 69-річна донька королеви принцеса Анна. У певний момент Єлизавета жестами закликає її підійти до гостей, однак та лише усміхається та розводить руками. Після цієї сцени у залі чутно сміх, адже, здається, принцеса Анна не захотіла доторкатись до Трампів.
"Принцеса Анна знизує плечима, коли, як здається, королева просить її привітатися (із Трампами – ред.)", – відзначив у Twitter член Лейбористської партії Девід Леммі, який і поділився епічним відео. До слова, запис вже зібрав кілька мільйонів переглядів та продовжує поширюватись у мережі
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