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Принц Вільям і Кейт Міддлтон готуються до переїзду з Лондона: подробиці

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон - фото 1
Принц Вільям і Кейт Міддлтон / gettyimages

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що незабаром принц Вільям і Кейт Міддлтон покинуть Кенсінгтонський палац і переїдуть в свій заміський будинок Анмер-Холл.

Житло розташоване в Норфолку.

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Як стало відомо, цей будинок королева Єлизавета II подарувала на весілля принцу Вільяму і Кейт Міддлтон. Відповідно до джерела, період пандемії подружжя в основному провели саме в цьому місці. Варто відзначити, що Анмер-Холл є частиною королівського маєтку Сандрінгем. Раніше Єлизавета II відзначала там Різдво зі своїми рідними.

Нагадаємо, Сандрінгем побудований в 18 столітті. Спеціально для королівської сім'ї його реконструювали за 1,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Замок має кремові еркери і фіранки пісочного кольору з зубчастою обробкою по краях.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон готуються до переїзду з Лондона: подробиці - фото 443300

Принц Вільям і Кейт Міддлтон готуються до переїзду з Лондона: подробиці - фото 443301

Принц Вільям і Кейт Міддлтон готуються до переїзду з Лондона: подробиці - фото 443302

Принц Вільям і Кейт Міддлтон готуються до переїзду з Лондона: подробиці - фото 443305

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Джерело: express
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