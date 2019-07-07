Єлизавета ІІ проігнорувала хрещення сина Меган Маркл і принца Гаррі: відома причина

Королева Єлизавета II не прийшла на хрестини сина Меган Маркл і принца Гаррі, які відбулися 6 липня, в суботу. Стало відомо, у чому причина такої поведінки королеви.

Виявляється, вихідні королева Єлизавета ІІ планувала спочатку провести з принцом Філіпом в Сандрінгемі і скасовувати свої плани не збиралася навіть заради Арчі. Звичайно, така поведінка королеви викликала безліч запитань серед оточуючих.

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Відвідати Королівські конюшні для Її високості було важливіше, ніж урочиста церемонія, яка спочатку повинна була відбутися в п'ятницю, 5 липня. Однак дата була перенесена для того, щоб на хрещення зміг приїхати принц Чарльз.

Христини Арчі

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