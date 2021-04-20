Єлизавета II проігнорувала багаторічну традицію через траур за принцом Філіпом

Єлизавета II втратила коханого чоловіка за півтора тижня до свого 95-го дня народження. Будучи в жалобі, Її Величність прийняла рішення вперше за багато років свого правління змінити процедуру святкування ювілею.

Вперше за 70 років королева зустріне новий рік життя без принца Філіпа, пише euroweeklynews.

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"Відсутність принца Філіпа не можна ігнорувати. Єлизавета II відмовилася від планів на фото в день народження, оскільки вона в жалобі за коханим чоловіком. Вперше за 70 років його не буде поруч з нею у свято: все буде зовсім по-іншому", – йдеться в повідомленні інсайдера, наближеного до королеви.

Через коронавірусну інфекцію, Її Величність не тільки на самоті сиділа на похоронах чоловіка, але і після його смерті проведе свій ювілей без сім'ї. Звичайно ж, діти, внуки і правнуки привітають бабусю телефоном або відеочатом, але в гості до неї ніхто не приїде.

Нагадаємо, завтра, 21 квітня, королеві Єлизаветі II виповнюється 95 років.

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