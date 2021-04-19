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Стало відомо, які три слова написала Єлизавета II у прощальній записці принцу Філіпу
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Королева Великобританії Єлизавета II підготувала для свого покійного чоловіка принца Філіпа прощальну записку. У ній було написано усього три слова.
Як пише Hellomagazine, королева сховала послання в особливому вінку, який поклали на труну герцога. У композиції були лілії, маленькі білі троянди, фрезії, воскові квіти, білий запашний горошок і жасмин.
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А у захованому листі було написано – "З любов'ю, Єлизавета". Також відомо, що прощальну карточку облямували чорним краєм, що відповідає траурним ритуалам королівської династії.
Герцог Единбурзький був похований 17 квітня на приватній службі, на якій були присутні всього 30 гостей, в каплиці Святого Георгія на території Віндзорського замку. Під час церемонії королева сиділа окремо від усіх присутніх.
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