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Стало відомо, які три слова написала Єлизавета II у прощальній записці принцу Філіпу

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Єлизавета II - фото 1
Єлизавета II / instagram

Королева Великобританії Єлизавета II підготувала для свого покійного чоловіка принца Філіпа прощальну записку. У ній було написано усього три слова.

Як пише Hellomagazine, королева сховала послання в особливому вінку, який поклали на труну герцога. У композиції були лілії, маленькі білі троянди, фрезії, воскові квіти, білий запашний горошок і жасмин.

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А у захованому листі було написано – "З любов'ю, Єлизавета". Також відомо, що прощальну карточку облямували чорним краєм, що відповідає траурним ритуалам королівської династії.

Герцог Единбурзький був похований 17 квітня на приватній службі, на якій були присутні всього 30 гостей, в каплиці Святого Георгія на території Віндзорського замку. Під час церемонії королева сиділа окремо від усіх присутніх.

Стало відомо, які три слова написала Єлизавета II у прощальній записці принцу Філіпу - фото 456283

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