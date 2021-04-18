Єлизавета II поділилася улюбленою фотографією з принцом Філіпом: зворушливий кадр

Знімок Єлизавети II і принца Філіпа був опублікований на особисте прохання королеви на офіційній сторінці в Instagram британської королівської сім'ї. У кадрі Її Величність позує разом з чоловіком в Шотландії.

Так, 17 квітня у Віндзорському замку відбулася церемонія поховання герцога Единбурзького принца Філіпа. Чоловіка королеви Єлизавети II відспівали в каплиці Святого Георгія, куди допустили лише 30 найближчих родичів.

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Напередодні похорону принца Філіпа на офіційній сторінці Букінгемського палацу в Instagram на прохання королеви Великобританії її представники опублікували фото, яке є одним з найулюбленіших фотографій Єлизавети II з покійним чоловіком. Портрет був зроблений у 2003 році невісткою подружжя – Софі, графинею Уессекською.

Королівська пара позує на тлі пейзажів Північно-Шотландського нагір'я недалеко від міста Баллатер в Абердінширі під час традиційних літніх канікул.

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