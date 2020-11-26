Для Єлизавети II випустять спеціальні рукавички, які захищатимуть від COVID-19

Єлизаветі II пошиють спеціальні рукавички для захисту від COVID-19 / gettyimages

94-річна британська королева Єлизавета II отримає інноваційні рукавички, зроблені зі спеціального матеріалу. Він здатний нейтралізувати мікроби та віруси.

Спеціальні рукавички виготовить постачальник королівського двору Cornelia James. Фірма вже розпочала співпрацю зі швейцарським виробником технологічного текстилю, що розробив спеціальне покриття Viroblock. Воно непомітне візуально та не відчувається при дотиках, але здатне захищати від мікробів і вірусів.

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Рукавички для Єлизавети ІІ будуть оброблені спеціальним покриттям Viroblock / Фото getty images

Новий аксесуар повинен буде додатково захистити британську королеву від можливості підхопити коронавірус. Вона зможе вибирати між легшими бавовняними рукавичками та моделлю з вовни.

Нагадаємо, наступної весни Єлизавета II відзначить своє 95-річчя. Експерти припускають, що саме тоді вона передасть трон своєму синові та наступникові принцу Чарльзу.

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