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Онучка Єлизавети II чекає на третю дитину

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Зара Тіндолл з коханим - фото 1
Зара Тіндолл з коханим / gettyimages

Старша внучка королеви Великобританії Єлизавети II Зара Тіндолл вже наступного року знову стане мамою. Цією радісною новиною поділився її чоловік Майк.

"Це був хороший тиждень для мене, бо я дізнався, що третій Тіндолл на підході", – розповів екскапітан збірної Англії з регбі.

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Майкл Тіндолл зізнався, що дуже хоче сина, тому що у нього вже є дві дочки. Хоча зазначив, що буде сильно любити свою третю дитину, незалежно від того, хто з'явитися на світ. Також чоловік Зари зазначив, що вони хочуть назвати майбутнього малюка Кові або Ковіна.

Відомо, що Зара і Майкл одружені вже 9 років і виховують двох доньок: 6-річну Мію і 2-х річну Ліну. Але до народження молодшої дівчинки у внучки королеви Великобританії двічі траплялися викидні. Чоловік Зари також зазначив, що вони ще не розповіли дітям про майбутнє поповнення в родині. Вони побоюються того, що старша дочка розповість про це в школі, а це буде дещо передчасно. Але вони вже давно просили і братика, і сестричку, тому, Майкл вважає, що діти будуть дуже раді такій новини.

Онучка Єлизавети II чекає на третю дитину - фото 438649

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Джерело: joinfo
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