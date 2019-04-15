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Єлизавета II обрала яскраве пальто для виходу в світ

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Ці скачки відвідали також герцогиня Кембриджська з дітьми - фото 1
Ці скачки відвідали також герцогиня Кембриджська з дітьми / Access

Її Величність королева Єлизавета II обожнює кінні скачки. У вихідні вона відвідала весняні випробування на іподромі в Ньюбері.

Єлизавета II, яка 21 квітень відсвяткує свій 93-й день народження, була у прекрасному настрої і виглядала відповідно.

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На ній було смарагдового кольору пальто, з-під якого визирало зелене однотонне плаття. До нього королева одягла улюблені туфлі від Anello & Davide, їх Єлизавета II завжди надягає на подібні заходи, також на ній був капелюх, а в руці королева тримала невелику шкіряну сумку і була в чорних рукавичках.

Ці скачки відвідали також герцогиня Кембриджська з дітьми Джорджем і Шарлоттою, а також дочка принцеси Анни – Зара Тіндолл, з чоловіком Майком і двома дітьми – Мією і Ліною. Але знімків цих, на жаль, немає.

Єлизавета II обрала яскраве пальто для виходу в світ - фото 321510

Єлизавета II обрала яскраве пальто для виходу в світ - фото 321511

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Джерело: dailymail
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