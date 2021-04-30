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Єлизавета ІІ нагородила бренд секс-іграшок почесним знаком якості

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Єлизавета ІІ відзначила роботу крамниці секс-іграшок - фото 1
Єлизавета ІІ відзначила роботу крамниці секс-іграшок

Британська королева Єлизавета II нагородила почесною відзнакою якості найбільший місцевий бренд секс-іграшок Lovehoney. Тепер у компанії є королівська емблема.

Представники бренду отримали офіційний лист з Букінгемського палацу, де Єлизавета II відзначила їх "безперервне видатне зростання", важливе для розвитку внутрішньої економіки Великобританії, пише New York Post.

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Королівська емблема – не просто формальність. Цим знаком Lovehoney зможе користуватися наступні 5 років у рекламних кампаніях.

Підтримка королеви допоможе бренду привернути нових покупців, розширити виробництво та створити нові робочі місця, кажуть в керівництві.

Єлизавета ІІ нагородила бренд секс-іграшок почесним знаком якості - фото 457560

"Її Величність виступає за підтримку інтимного життя населення", – говорить Деббі Бонд, комерційний директор компанії.

Журналісти відзначають, що засновники Lovehoney вже давно були особисто знайомі з королевою та періодично відвідували прийоми у палаці.

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