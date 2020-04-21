Єлизавета II відзначить свій день народження з родиною по відеозв'язку

Королева Великобританії Єлизаветі II сьогодні виповнилося 94 року. Через пандемію коронавірусу та карантин родичі зможуть її привітати тільки по відеозв'язку.

Єлизавета II відзначить свій день народження разом з родиною. Однак через карантин всі члени королівської сім'ї перебувають на самоізоляції, тому святкування відбудеться у відеоконференції в Zoom.

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Своє 94-річчя Єлизавета II зустрічає з чоловіком, 98-річним принцом Філіпом в ізоляції у Віндзорському замку. Інші члени королівського сімейства не зможуть приїхати і особисто її привітати. Тому в Віндзорі влаштують відеосеанс, під час якого родина возз'єднається, і діти, внуки та правнуки монархині привітають її.

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