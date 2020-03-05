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Єгипет вводить нову візу для туристів: правила перебування на території країни

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Єгипет вводить нову візу для туристів: правила перебування на території країни - фото 1

У Єгипті вводяться туристичні візи з 1 червня 2020 року. Зміни вносяться за вказівкою прем'єр-міністра країни Мустафи Мадбулі. Дізнайтеся нові правила в'їзду та перебування на території країни-курорту.

У Єгипті з 1 червня 2020 року набувають чинності нові правила в'їзду і перебування на території країни для іноземних туристів. Так, за новою візою мандрівник зможе неодноразово в'їжджати в країну, але при цьому максимальна кількість днів перебування при одноразовому в'їзді не зможе перевищувати 90 днів.

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Самі документи можна буде оформити тільки через єгипетські консульства або на порталі з оформлення електронних віз. Візу видаватимуть терміном на п'ять років. Туристам, які прилітають в аеропорти Луксора і Асуана в літні – найспекотніші місяці, буде надана знижка на візу у розмірі 10 доларів.

Єгипет вводить нову візу для туристів: правила перебування на території країни - фото 390183

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Джерело: egyptianstreets
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