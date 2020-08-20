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Єгипет вимагатиме ПЛР-тест від українських туристів: коли запрацює нововведення
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Відпочинок у Єгипті для українців стане менш доступним, адже вже з 1 вересня 2020 року для в'їзду в країну всім туристам необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.
Про нововведення повідомив прем'єр-міністр Мустафа Мадбулі, передає CNN. Змінити правила в'їзду Єгипет вирішив через зростання захворюваності в деяких країнах, з яких прибувають туристи.
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"Ми прагнемо убезпечити здоров'я як іноземних відпочивальників, так і самих громадян Єгипту, тому будь-який турист, який прибуває у країну, повинен пройти тестування", – пояснив Мадбулі.
Єгипет для України залишається в зеленій зоні, тому по поверненню не потрібно проходити самоізоляцію чи робити ПЛР-тест.
Станом на 20 серпня у Єгипті зафіксовано 96 914 хворих на коронавірус. 62 553 особи вже видужали, 5 197 – померли. За останню добу там підтвердили 163 нових випадки COVID-19.
Відзначимо, що ще з 15 серпня всі іноземці, які прибувають до Єгипту, були зобов'язані мати сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим не пізніше, ніж за 72 години. Однак ця вимога не поширювалася на туристів, що прилітали в аеропорти губернаторств Червоне Море (Хургада та Марса Аллам), Південний Синай (Шарм-Ель-Шейх) та Марса-Матрух. Тепер винятків немає навіть для туристичних регіонів.
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