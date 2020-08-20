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Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 20 серпня

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Коронавірус в Україні та у світі - фото 1
Коронавірус в Україні та у світі

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 20 серпня: в Україні виявлено 98 537 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 2 134 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 361 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 154 246 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 98 537
Одужали 50 441
Померли 2 184

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (11 172) та у Львівській області (12 631). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 3 404

Волинська область

 4 929

Дніпропетровська область

 1 873

Донецька область

 1 156

Житомирська область

 2 536

Закарпатська область

 6 662

Запорізька область

 1 213

Івано-Франківська область

 7 290

Кіровоградська область

 749

Київ

 11 172

Київська область

 4 727

Львівська область

 12 631

Луганська область

 204

Миколаївська область

 893

Одеська область

 5 408

Полтавська область

 594

Рівненська область

 8 0091

Сумська область

 1 078

Тернопільська область

 4 116

Харківська область

 6 849

Херсонська область

 321

Хмельницька область

 1 768

Чернівецька область

 8 297

Черкаська область

 1 200

Чернігівська область

 1 314

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 20 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 20 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-08-2020:

Захворіли 22 581 537
Одужали 15 302 703
Померли 791 012

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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