Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 20 серпня

Коронавірус в Україні та у світі

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 20 серпня: в Україні виявлено 98 537 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 134 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 361 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 154 246 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 98 537 Одужали 50 441 Померли 2 184

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (11 172) та у Львівській області (12 631). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 3 404 Волинська область 4 929 Дніпропетровська область 1 873 Донецька область 1 156 Житомирська область 2 536 Закарпатська область 6 662 Запорізька область 1 213 Івано-Франківська область 7 290 Кіровоградська область 749 Київ 11 172 Київська область 4 727 Львівська область 12 631 Луганська область 204 Миколаївська область 893 Одеська область 5 408 Полтавська область 594 Рівненська область 8 0091 Сумська область 1 078 Тернопільська область 4 116 Харківська область 6 849 Херсонська область 321 Хмельницька область 1 768 Чернівецька область 8 297 Черкаська область 1 200 Чернігівська область 1 314

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-08-2020:

Захворіли 22 581 537 Одужали 15 302 703 Померли 791 012 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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