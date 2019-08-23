Єгипет буде приваблювати туристів за допомогою Instagram

Влада Єгипту вирішила омолодити туристичну аудиторію за допомогою сучасних каналів просування. Тепер країна активно піаритиметься в Instagram.

З метою просування міністерство туризму уклало контракт з компанією Beautiful Destinations (BD), загальна аудиторія якої в соцмережах оцінюється у 20 мільйонів користувачів. В основному BD оперує Instagram: в активі компанії – 12,7 млн ​​підписників.

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Перший двохвилинний ролик про Єгипет розповідає про привабливі сторони країни, в тому числі – про "приховані перлини". У нарізці миготять піраміди, види Олександрії і Асуана, пустеля, морські глибини, повітряні кулі, ринок, традиційні танці та різноманітні активності, які може запропонувати Єгипет.

Ця кампанія призначена не тільки для мандрівників з усього світу, а й для підвищення морального духу на місцях, – сказала міністр туризму Ранія Машат.

І додала, що міністерство планує залучити до туристичного сектору щонайменше одну людину з кожного домогосподарства Єгипту.

До слова, Єгипет офіційно закрив статистику з в'їзного туризму. Є лише неофіційні дані про 8,5 млн іноземних гостей у 2018 році.

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