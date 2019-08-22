Туристи їм набридли: найнегостинніші країни світу

Є у світі відверто негостинні країни стосовно чужинців. Про кілька таких держав сьогодні і піде мова.

Японія

Одним з лідерів негостинного ставлення до чужинців є Японія. На приїжджих японці дивляться з "шанобливою зневагою". Причини на те криються в культурних особливостях. Особливо японці недолюблюють шумливих англомовних туристів. Втім, ні що так не змінює ставлення японців до приїжджого, як спроби вивчити їхню мову і краще зрозуміти культуру країни.

Франція

Хто б міг подумати, але французи також не дуже добре ставляться до тих, хто "понаїхали", в тому числі до туристів. Найбільше в приїжджих французів дратує незнання мови. Обслуговування в кафе або ресторані може сильно відрізнятися вже тільки через наявність (або не наявність) цього знання.

Китай

Китай дивовижна країна в тому сенсі, що він може бути дуже гостинним і дуже негостинним одночасно. Китайці в більшості своїй не дуже люблять західну культуру. У їхньому товаристві прийнято вести себе скромно і стримано, і зайва емоційність з боку приїжджих часто дратує жителів Піднебесної. А ось до незнання мови китайці ставляться нейтрально.

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