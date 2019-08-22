Фото цього американця надихають мандрувати світом: яскраві кадри

Мандрівки займають доволі вагоме місце у житті чималої кількості людей різного віку по всьому світу, адже вони відкривають нові країни, нові пейзажі та отримують нові емоції. Якщо ви все ще не у захваті від подорожей, то знімки цього хлопця точно змусять вас змінити думку!

Знайомтесь, Зак Ніколс (Zach Nichols) - професійний фотограф, який мешкає на два штати Вашингтон та Айдахо. Хлопець спеціалізується не лише на весільних зйомках, а й на тревел-фотографії. Тому майже весь свій вільний час Зак намагається їздити у невідомі для нього місця та фіксувати на камеру красу природи. А своїми роботами фотограф ділиться в соцмережі Instagram, де у нього більш як 15 тисяч підписників. Насолоджуйтесь:

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Джерело фото: instagram.com/zachnicholz

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