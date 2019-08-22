Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності

Фото цього американця надихають мандрувати світом: яскраві кадри

  • 28
Американець мандрує світом - фото 1
Американець мандрує світом / instagram.com/zachnicholz

Мандрівки займають доволі вагоме місце у житті чималої кількості людей різного віку по всьому світу, адже вони відкривають нові країни, нові пейзажі та отримують нові емоції. Якщо ви все ще не у захваті від подорожей, то знімки цього хлопця точно змусять вас змінити думку!

Знайомтесь, Зак Ніколс (Zach Nichols) - професійний фотограф, який мешкає на два штати Вашингтон та Айдахо. Хлопець спеціалізується не лише на весільних зйомках, а й на тревел-фотографії. Тому майже весь свій вільний час Зак намагається їздити у невідомі для нього місця та фіксувати на камеру красу природи. А своїми роботами фотограф ділиться в соцмережі Instagram, де у нього більш як 15 тисяч підписників. Насолоджуйтесь:

І ще: Фінські студенти власноруч створили ідеальний дім у лісі: вражаючі фото

Фото цього американця надихають мандрувати світом: яскраві кадри - фото 349390

Фото цього американця надихають мандрувати світом: яскраві кадри - фото 349391

Фото цього американця надихають мандрувати світом: яскраві кадри - фото 349392

Фото цього американця надихають мандрувати світом: яскраві кадри - фото 349393

Фото цього американця надихають мандрувати світом: яскраві кадри - фото 349394

Фото цього американця надихають мандрувати світом: яскраві кадри - фото 349395

Фото цього американця надихають мандрувати світом: яскраві кадри - фото 349396

Фото цього американця надихають мандрувати світом: яскраві кадри - фото 349397

Фото цього американця надихають мандрувати світом: яскраві кадри - фото 349398

Фото цього американця надихають мандрувати світом: яскраві кадри - фото 349399

Фото цього американця надихають мандрувати світом: яскраві кадри - фото 349400

Фото цього американця надихають мандрувати світом: яскраві кадри - фото 349401

Фото цього американця надихають мандрувати світом: яскраві кадри - фото 349402

Фото цього американця надихають мандрувати світом: яскраві кадри - фото 349403

Фото цього американця надихають мандрувати світом: яскраві кадри - фото 349404

Фото цього американця надихають мандрувати світом: яскраві кадри - фото 349405

Фото цього американця надихають мандрувати світом: яскраві кадри - фото 349406

Фото цього американця надихають мандрувати світом: яскраві кадри - фото 349407

Фото цього американця надихають мандрувати світом: яскраві кадри - фото 349408

Фото цього американця надихають мандрувати світом: яскраві кадри - фото 349409

Джерело фото: instagram.com/zachnicholz

Читайте також: У Дубаї готується до відкриття багатофункціональна будівля незвичайної форми: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 16 серпня, 11:44
  • 958
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш фільми Тарантіно
  • 16 серпня, 14:00
  • 255
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1701204
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл