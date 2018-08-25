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Єфросиніна зворушливо привітала сина з днем народження

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Маша Єфросиніна з сім'єю - фото 1
Маша Єфросиніна з сім'єю / Instagram

Телеведуча зізналася, що він добрий і обачливий хлопчик.

Популярна українська телеведуча і шоувумен Маша Єфросиніна привітала сина Олександра з чотириріччям. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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"Моєму хлопцю сьогодні 4 роки. Дуже він у нас вийшов відмінний. Світлий і добрий хлопчик, обачний і розважливий. Ніжний і реготун. Сказав сьогодні, що йому нічого з подарунків не потрібно, так як у нього і так багато машинок. Ну, хіба що непогано купити ще поліцейських", – сказала зіркова мама.

Більш того, Єфросиніна звернулася до своїх шанувальників зі словами подяки.

"Спасибі вам, що ви з таким теплом завжди до нього", – підкреслила вона.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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