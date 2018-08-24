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ТОП-10 красунь, які прославили Україну на весь світ
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З нагоди Дня Незалежності України Радіо МАКСИМУМ пропонує згадати найбільш яскравих українок, які відзначилися впродовж 27-го року незалежності.
Еліна Світоліна
Нова суперзірка в українському спорті
Еліна Світоліна стала уже однією із візитних карток українського спорту в світі. Успіху спортсменки може позаздрити будь-яка юна тенісистка – Світоліна буквально за кілька років пройшла шлях від юніорських турнірів до першої десятки світового рейтингу. 5,5 мільйонів – вже стільки призових в активі Еліни в її кар'єрі.
За 27-й рік незалежності Еліна стала четвертою ракеткою світу. Причому, три з п’яти перемог Світоліна здобула на найпрестижніших турнірах серії Premier 5. Це новий особистий рекорд Світоліної та всього жіночого українського тенісу. Водночас Світоліна повторила всеукраїнський рекорд.
Юлія Левченко
Найкраща юна легкоатлетка Європи
Юлія Левченко, займаючись стрибками у висоту, провела поки що найкращий сезон в кар'єрі, стала лауреатом ще однієї нагороди за підсумками спортивного року. За свої виступи 19-річна киянка отримала визнання Європейської легкоатлетичної асоціації (ЄЛА), яка назвала українку "Висхідною зіркою" і найперспективнішою легкоатлеткою Старого Світу.
Ольга Харлан
Українська фехтувальниця
Ольга Харлан – українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка 2008 року у командній першості, бронзова призерка Олімпіади 2012 року, п'ятиразова чемпіонка світу, семиразова чемпіонка Європи, ЗМСУ з фехтування. У 2008 році Ольга була визнана найкращою спортсменкою в Україні.
Ольга Куриленко
Всесвітньо відома актриса і модель з українським корінням
Живучи в Америці і маючи французьке громадянство, вона ніколи не забувала своє українське коріння. Ольга Куриленко насправді домоглася багато чого. Зйомки у фільмах, фотосесії, світські події – це все зараз абсолютно нормальне життя для дівчини Бонда. Вона прикрашає обкладинки багатьох журналів, за нею ганяються таблоїди, а дівчата, які розуміють під стилем витонченість і елегантність, із задоволенням розглядають її вбрання з червоної доріжки.
Дарина Вербова
Одна з найвідоміших та найбільш оплачуваних моделей світу українського походження
Модель Дарину Вербову називають льодово-гарячою і пекучо-холодною. Краса Дар'ї – північна, а й північна краса може бути дуже теплою і навіть гарячою. Вербова – одна з найвідоміших моделей Канади з українським корінням, яка зуміла прославиться на світових подіумах.
Аліна Байкова
Українська ТОП-модель
Історія успіху Аліни нагадує якийсь пригодницький фільм, але уже з 2011 року українка є затребуваною моделлю на тижнях високої моди по всьому світу. Красуня часто стає обличчям відомих світових брендів та світських заходів.
Саша Самсонова
Fashion-фотограф
Саша Самсонова – одна з наймолодших українських fashion-фотографів з Ужгорода, яка активно співпрацювала з українськими Marie Claire, Harper's Bazaar і Pink, а зараз живе і працює у Лос-Анджелесі. Дівчина тісно дружить з голлівудськими зірками і стала улюбленим фотографом американських моделей Кендалл і Кайлі Дженнер – сестер зірки реаліті-шоу Кім Кардашян.
ONUKA (Наталія Жижченко)
Композитор, вокалістка та автор текстів гурту ONUKA
За короткий період український електро-фолк гурт ONUKA став невід'ємною частиною у музичному житті України. В одній з інтернет-мереж дебютний альбом гурту випередив навіть "Океан Ельзи". Ната Жижченко у проекті ONUKA — єдина в багатьох іпостасях: композитор, вокалістка, автор текстів. Завдяки наполегливості, важкій праці та унікальному стилю звучання гурт ONUKA прославився на весь світ.
Джамала
Українська співачка кримськотатарського та вірменського походження
Джамала – українська співачка, яка здобула перемогу і прославла Україну на Євробаченні у 2016 році з композицією "1944". Її музика поєднує в собі риси джазу, ритм-н-блюзу та етніки, а її насичене лірико-драматичне сопрано робить кожну виконану композицію неповторною. Співачка популярна не лише серед українських слухачів, а й за межами України.
Юліана Короченцева
Найкрасивіша жінка Всесвіту
Наші жінки вже давно визнані найпривабливішими в світі. Черговий раз це підтвердила вродлива черкащанка Юліана Короченцева. На конкурсі "Місіс Всесвіт 2017", який проходив в ПАР, вона отримала титул найкрасивішої жінки.
Народилася Юліана в Черкасах, але згодом переїхала у Київ. Після переїзду вона поєднала виховання двох дітей з навчанням в столичному ВУЗі, де отримала диплом диктора і телеведучої, а потім – режисерську освіту. Працювала на телебаченні і радіо, знімає короткометражки і рекламу, пише статті, сценарії, організовує культурні та освітні проекти для дітей. Вона має двох діточок: 5-річну Анастасію й 10-річного Володимира. До речі, чоловік Юліани – шестиразовий чемпіон України з рукопашного бою.
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