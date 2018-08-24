ТОП-10 красунь, які прославили Україну на весь світ

З нагоди Дня Незалежності України Радіо МАКСИМУМ пропонує згадати найбільш яскравих українок, які відзначилися впродовж 27-го року незалежності.

Еліна Світоліна

Нова суперзірка в українському спорті

Еліна Світоліна стала уже однією із візитних карток українського спорту в світі. Успіху спортсменки може позаздрити будь-яка юна тенісистка – Світоліна буквально за кілька років пройшла шлях від юніорських турнірів до першої десятки світового рейтингу. 5,5 мільйонів – вже стільки призових в активі Еліни в її кар'єрі.

За 27-й рік незалежності Еліна стала четвертою ракеткою світу. Причому, три з п’яти перемог Світоліна здобула на найпрестижніших турнірах серії Premier 5. Це новий особистий рекорд Світоліної та всього жіночого українського тенісу. Водночас Світоліна повторила всеукраїнський рекорд.

A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on Aug 13, 2018 at 12:47pm PDT

A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on Dec 19, 2017 at 3:14am PST

Юлія Левченко

Найкраща юна легкоатлетка Європи

Юлія Левченко, займаючись стрибками у висоту, провела поки що найкращий сезон в кар'єрі, стала лауреатом ще однієї нагороди за підсумками спортивного року. За свої виступи 19-річна киянка отримала визнання Європейської легкоатлетичної асоціації (ЄЛА), яка назвала українку "Висхідною зіркою" і найперспективнішою легкоатлеткою Старого Світу.

A post shared by YULIYA LEVCHENKO (@levchenkou) on Aug 21, 2018 at 12:58am PDT

A post shared by YULIYA LEVCHENKO (@levchenkou) on Nov 27, 2017 at 11:30pm PST

Ольга Харлан

Українська фехтувальниця

Ольга Харлан – українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка 2008 року у командній першості, бронзова призерка Олімпіади 2012 року, п'ятиразова чемпіонка світу, семиразова чемпіонка Європи, ЗМСУ з фехтування. У 2008 році Ольга була визнана найкращою спортсменкою в Україні.

A post shared by Kharlan Olga (@olgakharlan) on Aug 8, 2017 at 12:31am PDT

A post shared by Kharlan Olga (@olgakharlan) on Jun 22, 2017 at 2:00am PDT

Ольга Куриленко

Всесвітньо відома актриса і модель з українським корінням

Живучи в Америці і маючи французьке громадянство, вона ніколи не забувала своє українське коріння. Ольга Куриленко насправді домоглася багато чого. Зйомки у фільмах, фотосесії, світські події – це все зараз абсолютно нормальне життя для дівчини Бонда. Вона прикрашає обкладинки багатьох журналів, за нею ганяються таблоїди, а дівчата, які розуміють під стилем витонченість і елегантність, із задоволенням розглядають її вбрання з червоної доріжки.

A post shared by Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) on Aug 2, 2018 at 9:23am PDT

A post shared by Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) on Jul 10, 2018 at 9:29am PDT

Дарина Вербова

Одна з найвідоміших та найбільш оплачуваних моделей світу українського походження

Модель Дарину Вербову називають льодово-гарячою і пекучо-холодною. Краса Дар'ї – північна, а й північна краса може бути дуже теплою і навіть гарячою. Вербова – одна з найвідоміших моделей Канади з українським корінням, яка зуміла прославиться на світових подіумах.

A post shared by Daria Werbowy (@dariawerbowy) on Jan 7, 2014 at 9:13pm PST

A post shared by Daria Werbowy (@dariawerbowy) on Jan 7, 2014 at 5:10pm PST

Аліна Байкова

Українська ТОП-модель

Історія успіху Аліни нагадує якийсь пригодницький фільм, але уже з 2011 року українка є затребуваною моделлю на тижнях високої моди по всьому світу. Красуня часто стає обличчям відомих світових брендів та світських заходів.

A post shared by Alina Baikova (@alina_baikova) on May 30, 2018 at 9:06am PDT

A post shared by Alina Baikova (@alina_baikova) on May 25, 2018 at 11:06am PDT

Саша Самсонова

Fashion-фотограф

Саша Самсонова – одна з наймолодших українських fashion-фотографів з Ужгорода, яка активно співпрацювала з українськими Marie Claire, Harper's Bazaar і Pink, а зараз живе і працює у Лос-Анджелесі. Дівчина тісно дружить з голлівудськими зірками і стала улюбленим фотографом американських моделей Кендалл і Кайлі Дженнер – сестер зірки реаліті-шоу Кім Кардашян.

A post shared by Sasha Samsonova (@sashasamsonova) on Jan 27, 2018 at 4:13pm PST

A post shared by Sasha Samsonova (@sashasamsonova) on Apr 16, 2017 at 10:35am PDT

ONUKA (Наталія Жижченко)

Композитор, вокалістка та автор текстів гурту ONUKA

За короткий період український електро-фолк гурт ONUKA став невід'ємною частиною у музичному житті України. В одній з інтернет-мереж дебютний альбом гурту випередив навіть "Океан Ельзи". Ната Жижченко у проекті ONUKA — єдина в багатьох іпостасях: композитор, вокалістка, автор текстів. Завдяки наполегливості, важкій праці та унікальному стилю звучання гурт ONUKA прославився на весь світ.

A post shared by ONUKA (@onukaofficial) on Jul 27, 2018 at 4:54am PDT

Джамала

Українська співачка кримськотатарського та вірменського походження

Джамала – українська співачка, яка здобула перемогу і прославла Україну на Євробаченні у 2016 році з композицією "1944". Її музика поєднує в собі риси джазу, ритм-н-блюзу та етніки, а її насичене лірико-драматичне сопрано робить кожну виконану композицію неповторною. Співачка популярна не лише серед українських слухачів, а й за межами України.

A post shared by Jamala (@jamalajaaa) on Aug 16, 2018 at 2:34am PDT

A post shared by Jamala (@jamalajaaa) on Jun 18, 2018 at 4:08am PDT

Юліана Короченцева

Найкрасивіша жінка Всесвіту

Наші жінки вже давно визнані найпривабливішими в світі. Черговий раз це підтвердила вродлива черкащанка Юліана Короченцева. На конкурсі "Місіс Всесвіт 2017", який проходив в ПАР, вона отримала титул найкрасивішої жінки.

Народилася Юліана в Черкасах, але згодом переїхала у Київ. Після переїзду вона поєднала виховання двох дітей з навчанням в столичному ВУЗі, де отримала диплом диктора і телеведучої, а потім – режисерську освіту. Працювала на телебаченні і радіо, знімає короткометражки і рекламу, пише статті, сценарії, організовує культурні та освітні проекти для дітей. Вона має двох діточок: 5-річну Анастасію й 10-річного Володимира. До речі, чоловік Юліани – шестиразовий чемпіон України з рукопашного бою.

Місіс Всесвіт 2017

Юліана Короченцева