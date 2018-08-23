Леся Нікітюк креативно привітала українців зі святами

Українська телеведуча Леся Нікітюк привітала з Днем прапора та прийдешнім Днем Незалежності України.

Чарівна українська ведуча Леся Нікітюк, яка підкорила публіку своїм чудовим почуттям гумору, активно веде свій акаунт в соцмережі Instagram. Саме там зірка ділиться промо до проектів, звичайними буднями та просто думками. Весела білявка не забула і про важливе українське свято – День прапора.

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"Дуже серйозна дівчина вітає всіх з прийдешніми святами! З Днем прапора та з Днем Незалежності України!!! Як будете святкувати? Київ? А ті хто живуть за кордоном?", – зазначила Леся, додавши ефектне фото у короткій розкішній суні. А ви вже привітали близьких?

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