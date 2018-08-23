Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Леся Нікітюк креативно привітала українців зі святами

  • 124
Леся Нікітюк привітала з Днем прапора - фото 1
Леся Нікітюк привітала з Днем прапора / instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк привітала з Днем прапора та прийдешнім Днем Незалежності України.

Чарівна українська ведуча Леся Нікітюк, яка підкорила публіку своїм чудовим почуттям гумору, активно веде свій акаунт в соцмережі Instagram. Саме там зірка ділиться промо до проектів, звичайними буднями та просто думками. Весела білявка не забула і про важливе українське свято – День прапора.

І ще: Привітання з Днем прапора України 2018: вірші, проза та картинки

"Дуже серйозна дівчина вітає всіх з прийдешніми святами! З Днем прапора та з Днем Незалежності України!!! Як будете святкувати? Київ? А ті хто живуть за кордоном?", – зазначила Леся, додавши ефектне фото у короткій розкішній суні. А ви вже привітали близьких?

Це цікаво: Картинки з Днем Незалежності України 2018: патріотичні листівки та фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1749
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 727
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461122
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Леся Нікітюк