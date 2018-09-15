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Єфросиніна підкорила фанатів відвертим декольте

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Маша Єфросиніна - фото 1
Маша Єфросиніна / Instagram

Телеведуча зізналася, що такі заходи є приводом щоб "вилізти" зі спортивної форми.

Відома українська телеведуча і блогер Маша Єфросиніна вразила фанатів відвертим вбранням. Відповідне фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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"Нарешті з'явився привід вилізти зі спортивної форми і одягти чарівної краси сукню. Ведучій церемонії нагородження фармацевтів належить тільки так", – сказала вона.

Примітно, що Єфросиніна красується в сукні з відвертим декольте і відкритою спиною. Незвичайний наряд вразив фанатів телеведучої.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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