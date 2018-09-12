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Світлана Тарабарова показала перше фото з сином

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Світлана Тарабарова поділилась фото з первістком - фото 1
Світлана Тарабарова поділилась фото з первістком / instagram.com/tarabarova

Українська співачка Світлана Тарабарова потішила прихильників першим фото з новонародженим сином.

Молода українська виконавиця Світлана Тарабарова 9 вересня народила первістка – сина, ім'я якого поки залишається таємницею. А тепер одна із найсвітліших зірок українського шоу-бізу поділилась першим фото з малям на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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"Повірити й досі не можу – ми це зробили !!! Я дякую всім за привітання, теплі слова підтримки, всім небайдужим, хто переймався, переживав разом із нашою родиною, ми відчуваємо ваше тепло. Я досі не можу повірити, що таке маленьке добре серце обрало мене своєю мамою", – відзначила Світлана у підписі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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