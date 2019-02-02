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Єдиний в світі гібридний спорткар виставили на продаж

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Продається гібридний спорткар Lotus Evora - фото 1
Продається гібридний спорткар Lotus Evora / motor1

Гібридний спорткар побудований на базі звичайної Evora. Витрати на його розробку і будівництво склали 23 мільйона фунтів стерлінгів.

Lotus Evora E414 Hybrid оснащений двома електромоторами, які видають по 152 кіловата (207 сил) і 400 Нм кожен. Вони передають момент через індивідуальні трансмісії, що дозволяють гнучко контролювати тягу на кожному з коліс.

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Спорткар Lotus Evora E414 Hybrid - фото 305311
Спорткар Lotus Evora E414 Hybrid

З місця до 100 км/год гібридний Lotus Evora розганяється за 4,4 секунди. Комбінований запас ходу – 483 кілометри. Спорткар обладнаний підрульовими пелюстками, які повинні імітувати перемикання передач роботизованої коробки, системами симуляції звуку роботи ДВС і рекуперації енергії гальмування.

Крім цього, Lotus Evora E414 Hybrid обладнали системою HALOsonic, розробленою у співпраці з Harman. Вона використовує камеру для оцінки траєкторії і швидкості руху пішоходів для налаштування гучності зовнішнього синтезатора звуку. HALOsonic працює на швидкостях до 75 км/год і здатна контролювати простір на відстані 60 метрів перед автомобілем.

Спорткар Lotus Evora E414 Hybrid - фото 305310
Спорткар Lotus Evora E414 Hybrid

У 2016 році Lotus Evora E414 Hybrid продали британському бізнесменові і прихильнику марки Стюарту Монументу. Новий власник найняв колишніх співробітників компанії для відновлення машини, і навіть покатався на ній по льотному полю.

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Джерело: motor1
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