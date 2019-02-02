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Ці авто нашпиговані найякіснішими аудіосистемами

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Jaguar Land Rover використовує в своїх авто аудіо-бренд Meridian - фото 1
Jaguar Land Rover використовує в своїх авто аудіо-бренд Meridian / Her Campus

За роки еволюції акустичні системи в автівках стали набагато кращими, і навіть в автомобілях початкового рівня зараз можна отримати якісний звук. Розповідаємо вам про найкращі варіанти на ринку.

Audi

Протягом багатьох років Аudi продає свої топові моделі зі звуковими системами Bang & Olufsen. Поряд із чудовим звуком, динаміки цих систем виглядають вражаюче.

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Особливо ефектні – високочастотні динаміки на таких розкішних седанах як А8. А флагманська 3D Advanced Sound System включає в себе 23 динаміка і відтворення звуку в форматі 3D.

BMW

Компанія BMW для своїх топових моделей, включаючи автомобілі 7 Series, пропонує систему об'ємного звучання Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System. Вона складається з 16 динаміків і 10 каналів для першокласного звучання, видаючи потужність 1400 Вт. Послухайте самі:

Jaguar Land Rover

Британський концерн Jaguar Land Rover використовує в своїх автомобілях аудіо-бренд Meridian, який можна знайти у багатьох салонах марки. Ця система унікальна тим, що використовує спеціальний комп'ютер, який змішує звук. Топові версії (наприклад Range Rover Velar), оснащені системою на 12 динаміків і потужністю у 1600 Вт.

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Джерело: digitaltrends
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