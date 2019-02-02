У Китаї випустили найдешевший електричний пікап

Останнім часом всі світові автоконцерни заразилися новою тенденцією і почали розробляти і виробляти автомобілі майбутнього та електромобілі.

Китайські промисловці у свою чергу запропонували найдешевший варіант пікапу, який має назву Pickman. На повноцінний автомобіль він схожий якось віддалено, більше в обрисах схожий на електрокар для гольфу.

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Найдешевший варіант пікапу

На невелику вантажівку встановлюють електромотор потужністю 5,5 кінських сил, який розганяє транспортний засіб до 40 км/год. Тип приводу задній. Зарядки акумуляторної батареї вистачає на 110 км шляху, з середньою швидкістю 35 км/год. Перевезти така вантажівка може від 300 до 600 кілограм.

Розробники планує поставляти свою продукцію у США. Швидше за все їх плани збудуться, так як ціна на пікап Pickman становить 9000 доларів.

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