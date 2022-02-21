Єдиний у своєму роді: як виглядає мегарожевий McLaren 765LT Spider

Дилерський центр McLaren Newport Beach передав своєму клієнту в Каліфорнії ексклюзивний McLaren 765LT Spider. Його створили фахівці придворного тюнінг-ательє McLaren Special Operations (MSO).

Замовником унікального кабріолета з лінійки Longtail став американський бізнесмен Джеффрі Стар, пише autoevolution.

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YouTube-блогер, підприємець, візажист, колишній співак та автор пісень, а також засновник та власник Jeffree Star Cosmetics замовив собі спорткар у яскраво-рожевому кольорі.

Проєкт, що отримав назву Pink Magic, є пофарбованим у рожевий колір авто, кузов якого доповнений елементами з темно-синього вуглепластику. Рожевий колір несуть на собі також колеса і салон, повністю оброблений рожевою шкірою: доповнюють її вишивка темно-синього кольору і такі самі яскраві рожеві акценти на незабарвлених вуглепластикових елементах монокока.

Тираж суперкара McLaren 765LT Spider обмежений лише 765 екземплярами, всі з яких розпродали ще до офіційної прем'єри моделі, тому гламурний автомобіль Джеффрі Стара, можна сказати, вийшов ексклюзивним подвійно.

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