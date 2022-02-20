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Дивіться, як Porsche Boxster буквально перелетів перехрестя: ефектне відео
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Кожен досвідчений водій знає, що перед перехрестям краще пригальмувати. І не лише через світлофор чи інших учасників руху. Це відео з бразильських вулиць наочно демонструє ще одну причини знизити швидкість.
Так, на кадрах відео видно, як водій на Porsche Boxster явно надто швидко вирішив проїхати перехрестя на одній з доріг Бразилії. Навряд чи він знав, що дорога тут нерівна. Тож автолюбитель відправив свій родстер в ефектний політ.
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Зважаючи на все, передній бампер отримав досить серйозну подряпину, а ще бачимо сильний удар картером двигуна або глушником під час приземлення. На щастя, водієві вдалося зберегти контроль над автомобілем після стрибка.
Незрозуміло, чи водій Porsche перевищував допустиму швидкість, але не схоже, що він рухався дуже швидко. Швидше за все, він просто не врахував рельєфу дороги. У будь-якому випадку, нехай це буде уроком, що небезпека може таїтися будь-де, тому завжди стежте за дорогою та ситуацією навколо вас.
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