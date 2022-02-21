Перегони Ferrari 812 і Seat Cupra закінчилися аварією на жвавій трасі: епічне відео

Автомобілісти полюбляють влаштовувати змагання між своїми машинами. І якщо одні для цього їдуть на спеціальні майданчики, то інші – міряються потужністю та вміннями просто на дорогах загального користування. І часто це закінчується плачевно.

Сьогоднішня історія саме про такий випадок. Водії Ferrari 812 Superfast та Seat Leon Cupra влаштували гонку прямо на трасі. Як видно з кадрів відео, закінчилося усе аварією. Інцидент трапився в Ізраїлі.

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Ferrari на високій швидкості обганяє машини, впевнено перелаштовуючись між ними. За ним їде Seat Leon Cupra, водій якого також вичавлює максимум "коней". Намагаючись швидко прослизнути між двома вантажівками, суперкар зачепив одну із них, а потім у нього влетів другий учасник перегонів.

Сам момент зіткнення на відео не потрапив. Однак і без цього зрозуміло, що удар був сильним з огляду на швидкість машин. У результаті хетчбек миттєво перетворився на вогненну кулю. Ferrari 812 постраждав менше. У нього відірвано задній бампер, пошкоджено патрубки вихлопної системи та передній бампер. У салоні спрацювали бічні подушки безпеки.

На щастя, жоден з водіїв не отримав серйозних травм.

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