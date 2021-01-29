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Єдиний у світі родстер Force 1, побудований на базі Dodge Viper, продадуть за шалені гроші

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Унікальний родстер оцінили у 349 тисяч доларів - фото 1
Унікальний родстер оцінили у 349 тисяч доларів

Американський дилерський центр Atlantis Motor Group виставив на продаж єдиний наявний родстер VLF Force 1. Карбоновий суперкар, спроєктований колишнім дизайнером Aston Martin і BMW, оцінили у 349 000 доларів.

Засновником компанії VLF Automotive є колишній віце-президент General Motors Боб Лутц. У 2016 році главою дизайнерського відділу марки став Хенрік Фіскер, який проєктував інтер'єри для Aston Martin і BMW. У результаті спільної колаборації фахівці представили світу лінійку спорткарів Force 1, що складалася з чотирьох купе й одного родстера, які базувалися на платформі Dodge Viper.

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Кузов двомісного родстера Force 1 повністю виконаний з композиту. В обробці інтер'єру інженери використовували натуральну шкіру, штучну замшу і вуглепластик. Суперкар отримав регульовану підвіску, 21-дюймові колісні диски та лазерну оптику.

У рух ексклюзивний родстер приводить 8,4-літровий V10, віддача якого становить 745 кінських сил. Разом з агрегатом працює шестиступінчаста "механіка". До "сотні" задньопривідний суперкар розганяється за 3 секунди. Максимальна швидкість – 350 кілометрів на годину.

Єдиний у світі родстер Force 1, побудований на базі Dodge Viper, продадуть за шалені гроші - фото 445411

Єдиний у світі родстер Force 1, побудований на базі Dodge Viper, продадуть за шалені гроші - фото 445412

Єдиний у світі родстер Force 1, побудований на базі Dodge Viper, продадуть за шалені гроші - фото 445413

Єдиний у своєму роді родстер з пробігом 248 кілометрів оцінили у 349 000 доларів.

Нагадаємо, що у серпні минулого року в США виставили на продаж один з чотирьох купе VLF Force 1. Тоді рідкісний суперкар оцінили у 140 000 доларів. А через тиждень до покупки став доступний ще один суперкар Хенріка Фіскера, який був передсерійним прототипом купе VLF Force 1.

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Джерело: atlantismotorgroup
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