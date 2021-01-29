Єдиний у світі родстер Force 1, побудований на базі Dodge Viper, продадуть за шалені гроші

Американський дилерський центр Atlantis Motor Group виставив на продаж єдиний наявний родстер VLF Force 1. Карбоновий суперкар, спроєктований колишнім дизайнером Aston Martin і BMW, оцінили у 349 000 доларів.

Засновником компанії VLF Automotive є колишній віце-президент General Motors Боб Лутц. У 2016 році главою дизайнерського відділу марки став Хенрік Фіскер, який проєктував інтер'єри для Aston Martin і BMW. У результаті спільної колаборації фахівці представили світу лінійку спорткарів Force 1, що складалася з чотирьох купе й одного родстера, які базувалися на платформі Dodge Viper.

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Кузов двомісного родстера Force 1 повністю виконаний з композиту. В обробці інтер'єру інженери використовували натуральну шкіру, штучну замшу і вуглепластик. Суперкар отримав регульовану підвіску, 21-дюймові колісні диски та лазерну оптику.

У рух ексклюзивний родстер приводить 8,4-літровий V10, віддача якого становить 745 кінських сил. Разом з агрегатом працює шестиступінчаста "механіка". До "сотні" задньопривідний суперкар розганяється за 3 секунди. Максимальна швидкість – 350 кілометрів на годину.

Єдиний у своєму роді родстер з пробігом 248 кілометрів оцінили у 349 000 доларів.

Нагадаємо, що у серпні минулого року в США виставили на продаж один з чотирьох купе VLF Force 1. Тоді рідкісний суперкар оцінили у 140 000 доларів. А через тиждень до покупки став доступний ще один суперкар Хенріка Фіскера, який був передсерійним прототипом купе VLF Force 1.

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