Гіперкар SSC Tuatara таки зумів побити рекорд швидкості: відео

З третьої спроби гіперкару SSC Tuatara все ж вдалося підтвердити звання найшвидшого серійного автомобіля у світі. Під час чергового заїзду автомобіль показав середню швидкість 455,3 кілометра на годину, що на 8 кілометрів на годину швидше за колишнього рекордсмена Koenigsegg Agera RS.

Перша спроба встановити рекорд відбулася ще восени 2020 року. Тоді SSC Tuatara нібито показав середню швидкість 508,73 кілометра на годину, проте відео з заїздів викликало у скептиків безліч питань. Друга спроба була зроблена в грудні, але вона виявилася невдалою – гіперкару навіть не вдалося наблизитися до власного результату, середня швидкість склала всього 404 кілометри на годину.

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Втретє компанії SSC North America нарешті посміхнулася удача: під час заїзду на випробувальному полігоні Johnny Bohmer Proving Grounds у Флориді SSC Tuatara розігналася до 450,1 кілометра на годину при русі в одну сторону і 460,4 кілометра на годину – в іншу. Середнє арифметичне, яке за правилами й зараховується як рекорд, склало 455,3 кілометра на годину. Для порівняння, найшвидший до цього моменту суперкар Koenigsegg Agera RS у 2017 році продемонстрував результат у 447 кілометрів на годину.

Під час рекордного заїзду за кермом SSC Tuatara сидів непрофесійний пілот, а власник машини Ларрі Кеплін. А для того, щоб уникнути можливої ​​помилки, цього разу за швидкістю стежила високоточна апаратура фірм Racelogic, Life Racing, Garmin і міжнародної асоціації IMRA.

SSC North America, ймовірно, зробить ще одну спробу, але вже на іншій трасі. Річ у тім, що довжина відрізка, на якому відбувся останній заїзд, становила всього 3,7 кілометра, а на довшій дорозі, наприклад, на 11-кілометровій ділянці шосе State Route 160 у Неваді, у SSC Tuatara є шанси побити власний рекорд.

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