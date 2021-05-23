Єдиний номер, від якого біжать мурашки: реакція мережі на виступ Go_A у фіналі Євробачення

У Роттердамі напередодні відбувся грандіозний фінал Євробачення 2021. На міжнародному пісенному конкурсі Україна виступала під 19-м номером, а представляв країну фолькгурт Go_A з україномовною піснею "Шум".

Соцмережі переповнені красномовними коментарями та привітаннями на адресу музикантів з Go_A. Вперше в історії на сцені Євробачення прозвучала пісня, виконана повністю українською мовою. Як публіка відреагувала на виступ представників України у фіналі пісенного конкурсу – читайте на Радіо MAXIMUM.

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Нагадаємо: професійне журі з 39 країн-учасниць оцінило пісню "Шум" у 97 балів (9 місце у рейтингу), тоді як глядачі віддали Go_A 267 балів (2 місце). Так, у підсумку український гурт посів 5 місце у фіналі цьогорічного Євробачення.

Зібрали для вас реакцію соцмереж на виступ Go_A на Євробаченні 2021:

чесно кажучи, тепер неважливо, яке місце займе Україна. просто дякую Go-a за українську мову, український фольклор, українську душу. в такі моменти розумію, чому пишаюся тим, що Україна моя Батьківщина#євробачення #eurovision #Go_a pic.twitter.com/dLrdHCZrtO — фуфломіцин (@krumpell) May 22, 2021

Залишу собі такі результати. Хоч 5-те місце - це курча мегакруто!#Go_A, ви - крутезні! Дякую вам!) pic.twitter.com/rZpaThj7A3 — Майкл Щур (@MichaelShchur) May 22, 2021

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