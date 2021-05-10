Є сюжетна лінія: учасниця Холостяк-11 розповіла цікаві подробиці про проєкт

Учасниця романтичного реаліті Холостяк Джесіка Чегі поділилася з фоловерами деякими подробицями про шоу. Зокрема дівчина розповіла, чи отримують учасниці гонорари за зйомки в проєкті.

У десятому випуску 11 сезону романтичного реаліті Холостяк Михайло Заливако попрощався з Джесікою Чегі. На сторінці в інстаграмі красуня розповіла цікаві подробиці про проєкт.

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Серед іншого учасниця зізналася, що дівчата не отримують гонорари за зйомки в шоу. Вона також зазначила, що через постійний макіяж і укладки їй довелося витратити власні гроші на покупку засобів для догляду за шкірою і волоссям.

"Звичайно, Холостяк, як і будь-яке інше телешоу, має сюжетну лінію. Але це не причина, не довіряти його справедливості і щирості, адже всі кінцеві рішення завжди були за Мішею і за кожною з дівчат ... Дівчатам на проєкті не платять. Щодня ми отримували тільки добові кошти на продукти. і, якщо бути чесним, то ціну я заплатила набагато більшу. Нам доводилося часто замовляти засоби для догляду за шкірою і волоссям, адже через постійний макіяж та зачіски, шкіра піддавалася величезному "стресу" ... Холостяк став для мене поштовхом почати все з чистого аркуша і по-іншому подивитися на своє життя", – написала Джесіка.

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