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Холостяк 11 сезон 10 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2021
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На СТБ продовжується реаліті-шоу Холостяк 2021. У новому 11 сезоні свою кохану шукає Михайло Заливако, 31-річний бізнесмен з Харкова. Дивіться онлайн 10 випуск романтичного проєкту!
У 10 випуску реаліті Холостяк 11 головний герой Михайло Заливако продовжує пізнавати дівчат, які будуть боротись за його серце. 31-річний бізесмен шукає собі супутницю для життя.
Це цікаво: Холостяк 2021: які учасниці боротимуться за Михайла Заливако у 11 сезоні
Михайло Заливако вже відсіяв дівчат у попередньому випуску і дав троянди тим, хто продовжить з ним спілкуватися. Хто ж справить найяскравіше враження на мужнього холостяка? Битва за Михайла Заливако стане ще запеклішою.
Холостяк 10 випуск 11 сезон: Холостяк знайомиться з родинами дівчат
У реаліті залишилося всього чотири дівчини – Джессіка, Аня, Даша і Розалі. З кожною з них у Михайла вже склалися свої стосунки, а до деяких дівчат навіть з'явилися серйозні почуття. На десятому тижні холостяк познайомився з батьками кожної учасниці, щоб краще пізнати дівчат. Чиї батьки справили на Михайла найкраще враження?
Холостяк 10 випуск 11 сезон – дивитися онлайн від 07.05.2021
Знайомство з сім'єю Ані
Аня – учасниця, з якою у Михайла були найпалкіші побачення. Після першої ж особистої зустрічі Миша зізнався, що почав відчувати почуття закоханості. Аня вирішила здивувати чоловіка екстремальним побаченням і повела його досліджувати підземелля Києва. Пізніше пара вирушила на майстер-клас до Євгена Клопотенка, який жартома поставив Ані та Міші незручне запитання – хто в їхній парі головний? Дівчина зам'ялася та уникла відповіді, що дуже стурбувало холостяка. Після вечері з сім'єю учасниці, Михайло знову торкнувся цієї теми. Йому було цікаво, чи хоче Аня бути лідером у стосунках. Що ж відповіла дівчина? І чим закінчилося перше побачення цього тижня?
Сестра Даші проявить сильний інтерес до холостяка
Другою на побачення вирушила Даша, яка вирішила провести для Міші урок по стретчингу. Михайло був здивований тим, як дівчина перейшла на командний тренерський тон – такою холостяк учасницю ще не бачив. Однак, попри це, побачення було просякнуте сексуальністю, і Михайло був просто в захваті від красивих форм Даші. Після тренування пара поїхала в гості до родини дівчини, яка прийняла Михайла з розпростертими обіймами. Особливо гостинною була маленька сестра Даші, яка почала обіймати Мішу і просити його одружитися з нею. А щоб побачити побачення Джессіки та Розалі й дізнатися, хто ж в результаті залишила реаліті цього тижня, дивіться проєкт.
У десятому випуску шоу Холостяк 11 проєкт покинула... Дивіться, кому ж Михайло подарував заповітну троянду, хто з дівчат залишається у реаліті:
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