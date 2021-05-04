Ексдружина Андрія Богдана назвала головну мету своєї участі в шоу Холостяк

Учасниця шоу Холостяк-11 Анна Богдан (Сторожук) за останні дні піддалася масовій інформаційній атаці. Анна дала відповідь усім наклепникам в інстаграмі, написавши рекордної довжини пост.

Ексдружина колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана, на сторінці в інстаграмі відреагувала на критику фоловерів.

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Учасниця зазначила, що зіткнулася зі злістю і ненавистю. За словами Богдан, вона прийшла на проєкт, щоб побудувати серйозні стосунки і "не грає роль прекрасної принцеси".

"Лицемірна! Штучна! Зарозуміла! Показуєш з себе незрозуміло кого! Думаю, вас зачепив мій заголовок, і так, хочу сьогодні підняти саме цю тему! Поясніть мені, чому, коли людина не грає роль прекрасної принцеси це погана людина? Чому, якщо я не ридаю і не плачу на камеру, значить, я не люблю? Чому, коли я висловлюю своє незадоволення це капризи? Так! Я не добра фея! Я не вдаю із себе праведницю світу і не намагаюся завоювати серця мільйонів своїм милим характером...", – написала Анна.

До цього Анна Богдан зробила кілька зізнань в ефірі ток-шоу "Як вийти заміж?" на телеканалі СТБ. За словами дівчини, вона познайомилася з Андрієм Богданом в якомусь закладі. Спочатку юрист зовсім не сподобався Анні. Але пізніше він попросив дівчину допомогти йому вибрати одяг, вона погодилася, і понеслося.

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