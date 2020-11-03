Є не у кожного: знайдено ген, що "відповідає" за математичні здібності

Німецькі вчені з'ясували, що математичні здібності можуть передаватися у спадок. Відповідальність за це несе ген ROBO1.

Автори дослідження, вчені з Інституту вивчення когнітивних процесів і мозку людини ім. Макса Планка (Німеччина), проаналізували 18 однонуклеотидних поліморфізмів (так називають відмінності послідовності ДНК розміром в один нуклеотид).

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Потім вони вивчили взаємозв'язок між цими варіантами і об'ємом сірої речовини у 178 дітей у віці від трьох до шести років. Фахівці виявили, що генетичні варіанти ROBO1 у маленьких дітей пов'язані з об'ємом сірої речовини в правій тім'яній ділянці мозку, що, своєю чергою, передбачає результати математичних тестів у другому класі.

Дослідникам вдалося відстежити ще одну закономірність: в клітинах мозку у одних людей "математичний" ген працює, а в інших повністю виключений. В основному він присутній тільки у чоловіків. Гени по-різному впливають на наше сприйняттів світу. Так, нещодавно ісландські вчені виявили варіанти гену, що зробили деяких людей любителями запаху гнилої риби.

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