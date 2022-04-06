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Є можливість – евакуюйтеся: Верещук звернулася до українців у "гарячих точках"
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Міністерка Ірина Верещук звернулася до українців, які все ще перебувають у "гарячих точках". Вона закликала їх якомога швидше евакуюватися, якщо є така можливість.
Про це Ірина Верещук розповіла в ефірі телеканалу "Рада". Міністерка попросила мешканців Донецької ла Луганської областей виїжджати, якщо така можливість у них є.
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Вона зазначила, що виведення військ Росії з Київської та Чернігівської областей – аж ніяк не жест доброї волі. Це жест, який свідчить про залізну волю українського народу, армії та влади.
Саме тому керівники військових адміністрацій Харківщини, Луганщини та Донеччини просять населення покинути межі областей і роблять все, щоб евакуація пройшла організовано, – підкреслила Верещук.
Вона додала, що це необхідно зробити якомога швидше. Це дозволить уникнути шаленої кількості жертв. Зазначимо, що Росія змінила свої плани наступу. Тепер для них головна ціль – Луганська та Донецька область. Але не виключено, що окупанти не полишатимуть спроб захопити ще й Київ.
Зупинити вогонь буде практично неможливо. Потрібно евакуюватися, поки що є така можливість. Наразі вона ще є, – додала Ірина Верещук.
Тож, якщо у вас є можливість вибратися з "гарячих точок" або вивезти рідних – не зволікайте. Це може вберегти життя!
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