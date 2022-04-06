"Цю країну не перемогти": мережу розчулив лист мами до доньки в Нацгвардії

Вторгнення російських окупантів в Україну лише вкотре довело, наскільки сильний та мужній наш народ. Українці усіляко підтримують хлопців та дівчат, які зі зброєю захищають країну. І цей лист від матері однієї з нацгвардійок лише додає віри у перемогу!

Після неймовірних історій про те, як мирне населення намагається допомагати українським військовим та підтримувати їх у найнебезпечніших місцях, цілком очевидно, що перемога незабаром буде за нами. Національна гвардія України показала емоційне послання матері однієї з дівчат, які зараз стоять на захисті країни.

І ще: Так працює Стугна-П: десантники знищили бойовий вертоліт окупантів – відео

Як перемогти країну, в якій мами своїми словами підтримують доньок, поки ті зі зброєю в руках боронять рідну Землю? Ніяк! Цю листівку отримала нацгвардійка, яка десь на теренах України боронить свій край, – йдеться у повідомленні.

І ми також пишаємося кожним бійцем та кожним мирним мешканцем, адже українці показали, якими сильними є разом.

facebook.com/NGUmainpage

Читайте також: Бійці ЗСУ голими руками впіймали російський безпілотник: фотофакт