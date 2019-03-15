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Вчені планують "воскресити" мамонтів

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Вчені планують "воскресити" мамонтів - фото 1

Японські вчені заявили, що зробили значні кроки до відродження вимерлих шерстистих мамонтів. У цьому їм допомогли останки виявленого в Якутії мамонтеня на ім'я Юка.

Дослідники витягли кістковий мозок і м'язову тканину з останків мамонтеня, який понад 28 тисяч років пролежав у зоні вічної мерзлоти.

І ще: Фізики зуміли повернути час назад

Вчені вводили ядра клітин з вимерлої м'язової тканини мамонта у яйцеклітини мишей і виявили ознаки біологічної активності, в тому числі і тип структурного утворення, який передує поділу клітин. У перспективі вчені планують домогтися поділу клітин.

"Не дивлячись на роки, клітини все ще можуть бути активними і частину цієї активності можна відтворити. Досі багато досліджень зосереджувалися на аналізі ДНК, а не на тому, чи можуть ці ДНК функціонувати", – розповів член команди вчених Кей Міямото.

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Джерело: telegraph
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