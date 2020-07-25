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Яєчний кінець світу: пранк над другом розсмішив Reddit
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Мало хто хоч раз у житті не намагався когось розіграти, тож не дивно, що в мережі є чимало ідей для пранків. деякі з них доволі прості, але виглядають ефектно. Зацініть!
Користувач з ніком D0ctorPepe поділився кумедним відео пранку з друзями, який стрімко піднявся у топи. За лічені години допис зібрав понад 10 тисяч балів та більше як сотню коментарів. А все тому, що ролик демонструє ідеально простий розіграш, якщо у вас на стелі є вентилятор.
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Головний герой вирішує піджартувати над своїм другом, тому на лопатках вентилятора обережно виклав яйця. Врешті жертва заходить на кухню, отримує прохання приготувати щось смачненьке та, за звичкою, вмикає вентилятор. Не важко здогадатись, що ж було далі. Зате емоції хлопця та питання "Що ж це відбувається?" – безцінні.
Хоч чимало коментаторів і запідозрили автора у нещирості, мовляв, це несправжній розіграш, а просто спроба зробити вірусний ролик, але й знайшлись ті, хто все ж запам'ятав ідею з "яєчним апокаліпсисом".
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