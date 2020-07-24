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Мешканець готелю не впускав покоївку у номер, який став нічним жахом кожного (відео)
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Більшість гостей готелів із радістю дозволяють покоївкам наводити лад, але цей хлопець вирішив, що не хоче, що хоч хтось заходив у його номер. І те, що побачили за кілька місяців, шокував.
На платформі Reddit користувачка з ніком GregKannabis розповіла про те, що працю покоївкою в готелі та вже звикла до різноманітних відвідувачів. Але недавній гість реально здивував.
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Хлопець відмовлявся від її послуг упродовж майже 3 місяців, поки жив у своєму номері. Врешті, він з'їхав, а те, що дівчина побачила в кімнаті, шокує. Щоб не бути голослівною, авторка додала відео, на якому простір зовсім не нагадує готель, адже повсюди розкидане сміття та залишки їжі. Залишається таємницею, чому ж хлопець забороняв прибирати і сам не переймався через чистоту.
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