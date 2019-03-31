Явка на виборах президента 2019 станом на 15 годину: дані ЦВК

Центральна виборча комісія назвала кількість українців, які вже прийшли на вибори президента 2019. Дізнайтеся, скільки виборців проголосували станом на 15 годину – ось актуальна явка!

Сьогодні, 31 березня, в Україні проходять вибори шостого президента. Проголосувати за кандидата можна на дільницях з 8:00 до 20:00. Як повідомляє ЦВК, за сім годин зі старту голосування загальна явка виборців на 198 із 199 територіальних виборчих округах становить 45,12%.

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Ось повні відомості ЦВК, як проходить голосування:

Регіон (номери округів) Явка виборців на 15 годину (%) Вінницька область (11 - 18) 46,34 Волинська область (19 - 23) 48,21 Дніпропетровська область (24 - 40) 48,74 Донецька область (41 - 61) 44,35 Житомирська область (62 - 67) 47,13 Закарпатська область (68 - 73) 29,35 Запорізька область (74 - 82) 49,09 Івано-Франківська область (83 - 89) 38,52 Київська область (90 - 98) 46,81 Кіровоградська область (99 - 103) 47,59 Луганська область (104 - 114) 44,49 Львівська область (115 - 126) 41,18 Миколаївська область (127 - 132) 45,8 Одеська область (133 - 143) 41,84 Полтавська область (144 - 151) 48,84 Рівненська область (152 - 156) 46,74 Сумська область (157 - 162) 48,1 Тернопільська область (163 - 167) 42,49 Харківська область (168 - 181) 45,98 Херсонська область (182 - 186) 43,78 Хмельницька область (187 - 193) 46,94 Черкаська область (194 - 200) 47,46 Чернівецька область (201 - 204) 36,16 Чернігівська область (205 - 210) 48,69 м.Київ (211 - 223) 46,47

Зазначимо, що на позачергових президентських виборах 2014 явка виборців по Україні станом на цю годину становила 40,36% з остаточних 59,48%.

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