Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 1 квітня

Явка на виборах президента 2019 станом на 15 годину: дані ЦВК

  • 129
Українці голосують на виборах - фото 1
Українці голосують на виборах / gettyimages

Центральна виборча комісія назвала кількість українців, які вже прийшли на вибори президента 2019. Дізнайтеся, скільки виборців проголосували станом на 15 годину – ось актуальна явка!

Сьогодні, 31 березня, в Україні проходять вибори шостого президента. Проголосувати за кандидата можна на дільницях з 8:00 до 20:00. Як повідомляє ЦВК, за сім годин зі старту голосування загальна явка виборців на 198 із 199 територіальних виборчих округах становить 45,12%.

Вибори 2019: Які документи треба брати з собою, щоб голосувати

Ось повні відомості ЦВК, як проходить голосування:

Регіон (номери округів)

Явка виборців

на 15 годину (%)
Вінницька область (11 - 18) 46,34
Волинська область (19 - 23) 48,21
Дніпропетровська область (24 - 40) 48,74
Донецька область (41 - 61) 44,35
Житомирська область (62 - 67) 47,13
Закарпатська область (68 - 73) 29,35
Запорізька область (74 - 82) 49,09
Івано-Франківська область (83 - 89) 38,52
Київська область (90 - 98) 46,81
Кіровоградська область (99 - 103) 47,59
Луганська область (104 - 114) 44,49
Львівська область (115 - 126) 41,18
Миколаївська область (127 - 132) 45,8
Одеська область (133 - 143) 41,84
Полтавська область (144 - 151) 48,84
Рівненська область (152 - 156) 46,74
Сумська область (157 - 162) 48,1
Тернопільська область (163 - 167) 42,49
Харківська область (168 - 181) 45,98
Херсонська область (182 - 186) 43,78
Хмельницька область (187 - 193) 46,94
Черкаська область (194 - 200) 47,46
Чернівецька область (201 - 204) 36,16
Чернігівська область (205 - 210) 48,69
м.Київ (211 - 223) 46,47

Зазначимо, що на позачергових президентських виборах 2014 явка виборців по Україні станом на цю годину становила 40,36% з остаточних 59,48%.

Читайте також: Екзит-пол на виборах 2019: коли будуть результати голосування

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
  • 29 березня, 17:21
  • 901
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 4974
Альтернативні дебати кандидатів у президенти: кумедне відео до сліз
  • 29 березня, 20:30
  • 951
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Політика Вибори президента України 2019