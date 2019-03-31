На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Явка на виборах президента 2019 станом на 15 годину: дані ЦВК
-
- 129
Центральна виборча комісія назвала кількість українців, які вже прийшли на вибори президента 2019. Дізнайтеся, скільки виборців проголосували станом на 15 годину – ось актуальна явка!
Сьогодні, 31 березня, в Україні проходять вибори шостого президента. Проголосувати за кандидата можна на дільницях з 8:00 до 20:00. Як повідомляє ЦВК, за сім годин зі старту голосування загальна явка виборців на 198 із 199 територіальних виборчих округах становить 45,12%.
Вибори 2019: Які документи треба брати з собою, щоб голосувати
Ось повні відомості ЦВК, як проходить голосування:
|Регіон (номери округів)
|
Явка виборців
на 15 годину (%)
|Вінницька область (11 - 18)
|46,34
|Волинська область (19 - 23)
|48,21
|Дніпропетровська область (24 - 40)
|48,74
|Донецька область (41 - 61)
|44,35
|Житомирська область (62 - 67)
|47,13
|Закарпатська область (68 - 73)
|29,35
|Запорізька область (74 - 82)
|49,09
|Івано-Франківська область (83 - 89)
|38,52
|Київська область (90 - 98)
|46,81
|Кіровоградська область (99 - 103)
|47,59
|Луганська область (104 - 114)
|44,49
|Львівська область (115 - 126)
|41,18
|Миколаївська область (127 - 132)
|45,8
|Одеська область (133 - 143)
|41,84
|Полтавська область (144 - 151)
|48,84
|Рівненська область (152 - 156)
|46,74
|Сумська область (157 - 162)
|48,1
|Тернопільська область (163 - 167)
|42,49
|Харківська область (168 - 181)
|45,98
|Херсонська область (182 - 186)
|43,78
|Хмельницька область (187 - 193)
|46,94
|Черкаська область (194 - 200)
|47,46
|Чернівецька область (201 - 204)
|36,16
|Чернігівська область (205 - 210)
|48,69
|м.Київ (211 - 223)
|46,47
Зазначимо, що на позачергових президентських виборах 2014 явка виборців по Україні станом на цю годину становила 40,36% з остаточних 59,48%.
Читайте також: Екзит-пол на виборах 2019: коли будуть результати голосування
-
17:25Дівчина тижня: сексуальна та гаряча "чемпіонка по дурості" Кейтлін Аптон (18+)
-
16:57Дженніфер Лопес похизувалась сталевим пресом у бікіні
-
16:32Вакарчук із дружиною прийшов на вибори 2019: відео
-
16:18Повний нуль: Apple AirPods 2 неможливо ремонтувати
-
16:05Слово дня: СОПУХ
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:49Нові фільми квітня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
15:24Явка на виборах президента 2019 станом на 15 годину: дані ЦВК
-
15:17У Нью-Йорку відкрили унікальну будівлю: ідеально для Instagram
-
14:53Найзвабливіша гравець у покер оголилась перед фанатами (18+)
-
14:42Екзит-пол на виборах 2019: коли будуть результати голосування
-
14:30Британець запустив у космос Біг-Мак: кумедне відео
-
14:01Вибори президента 2019: як голосували кандидати та політики
-
13:50Священний вулкан на Балі активізувався: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:22Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 квітня 2019 для знаків Зодіаку
-
12:51Facebook знову змінює правила: що трапилось
-
12:23Чому Папа римський не дає цілувати руки: вірусне відео
-
11:52Відома модель здивувала прозорим вбранням (18+)
-
11:19Популярні рок пісні: плейлист драйвової музики березня
-
10:50Гороскоп на квітень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
-
10:22Вибори 2019: Кличко приїхав голосувати на велосипеді
-
09:51Яку погоду очікувати 31 березня в Україні
-
09:23Як Гвоздик переміг Нгумбу: відео бою 31 березня
-
08:53Науковці знайшли сліди річок, льодовиків і океанів на поверхні Марса
-
17:25Дівчина тижня: сексуальна та гаряча "чемпіонка по дурості" Кейтлін Аптон (18+)
-
16:05Слово дня: СОПУХ
-
15:24Явка на виборах президента 2019 станом на 15 годину: дані ЦВК
-
13:22Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 квітня 2019 для знаків Зодіаку
-
11:19Популярні рок пісні: плейлист драйвової музики березня
-
09:23Як Гвоздик переміг Нгумбу: відео бою 31 березня
-
05:00Точний час в Києві: яка зараз година в Україні – онлайн годинник
- 30 березня
-
21:23Олег Винник зібрався підкоряти Іспанію: огляд зіркових Instagram
-
18:20Покемони, Джекі Чан, Сейлор Мун та інші: улюблені мультсеріали 90-х
-
16:20Слово дня: КЕБЕТА
-
14:15Перехід на літній час: чому Україна досі переводить годинники
-
12:15Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у квітні
-
10:20Фанати Гри престолів знайшли всі шість захованих по всьому світу Залізних тронів
-
08:13За день до виборів: прогноз погоди в Україні 30 березня
- 29 березня
-
23:20Коли працюєш не за освітою: 8 найрозумніших порноактрис (фото 18+)
-
20:30Альтернативні дебати кандидатів у президенти: кумедне відео до сліз
-
17:21Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
-
16:00Шалений Макс, гарні дівчата і Роналду: 5 книг, які захоплюють
-
13:15Марина Порошенко: цікаві факти, стильні образи та пікантні конфузи першої леді України
-
11:40Перехід на літній час 2019: дата, коли переводять годинник в Україні
-
07:58Неоновий демон: фантастичне Токіо в об'єктиві фотографа
- 28 березня
-
23:57Названо ідеальний час, коли жінки хочуть займатися сексом
-
21:2029 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:4110 дурних запитань адвокату: як стати найкращим
-
15:50Слово дня: ЗАГРАВА