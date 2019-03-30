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Вибори президента України 2019

Вибори 2019: які документи треба брати з собою, щоб голосувати

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Не забудьте документи!

31 березня відбудуться вибори президента Україна. Перевірте, чи у вас є документи, які дозволять вам проголосувати.

Виборчі дільниці працюватимуть протягом дванадцяти годин, з 8:00 до 20:00. У день виборів вам потрібно взяти паспортом, прийти на дільницю та проголосувати за свого кандидата.

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Які документи треба мати, щоб проголосувати на виборах:
  • Виборець зобов'язаний продемонструвати паспорт громадянина України. Це єдиний документ, який обов'язково потрібно взяти з собою. Інакше вас не допустять до голосування.
  • Паспорт може бути старого зразка, у вигляді книжки, або нового – ID-картка. Зауважте, що відсутність нового фото у старому паспорті або відсутність витягу-додатку до ID-картки не є підставою для того, аби вам не видали бюлетень.
  • Якщо ви військовий або особа, яка у процесі набуття громадянства, то можете пред’явити військовий квиток або відповідне посвідчення. Інших винятків немає.
Вибори 2019: які документи треба брати з собою, щоб голосувати - фото 317864
Не потрібно:
  • Не потрібно приносити запрошення на вибори, яке попередньо вам вклали до поштової скриньки.
  • Також, якщо ви тимчасово змінили місце голосування без зміни виборчої адреси й ви є у списку виборців на обраній дільниці, то не потрібно показувати документ про таку зміну.
  • Проте завжди можуть трапитися форс-мажори, тому зважаючи на людський фактор, можете взяти з собою витяг-додаток до ID-картки та довідку про зміну місця голосування, якщо вони у вас є. Пам'ятайте, що це не є вимогою, тому можете відстоювати свої права.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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