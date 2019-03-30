Вибори 2019: які документи треба брати з собою, щоб голосувати

31 березня відбудуться вибори президента Україна. Перевірте, чи у вас є документи, які дозволять вам проголосувати.

Виборчі дільниці працюватимуть протягом дванадцяти годин, з 8:00 до 20:00. У день виборів вам потрібно взяти паспортом, прийти на дільницю та проголосувати за свого кандидата.

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Які документи треба мати, щоб проголосувати на виборах:

Виборець зобов'язаний продемонструвати паспорт громадянина України . Це єдиний документ, який обов'язково потрібно взяти з собою. Інакше вас не допустять до голосування.

. Це єдиний документ, який обов'язково потрібно взяти з собою. Інакше вас не допустять до голосування. Паспорт може бути старого зразка, у вигляді книжки, або нового – ID-картка . Зауважте, що відсутність нового фото у старому паспорті або відсутність витягу-додатку до ID-картки не є підставою для того, аби вам не видали бюлетень.

. Зауважте, що відсутність нового фото у старому паспорті або відсутність витягу-додатку до ID-картки не є підставою для того, аби вам не видали бюлетень. Якщо ви військовий або особа, яка у процесі набуття громадянства, то можете пред’явити військовий квиток або відповідне посвідчення. Інших винятків немає.

Не потрібно:

Не потрібно приносити запрошення на вибори, яке попередньо вам вклали до поштової скриньки.

Також, якщо ви тимчасово змінили місце голосування без зміни виборчої адреси й ви є у списку виборців на обраній дільниці, то не потрібно показувати документ про таку зміну.

Проте завжди можуть трапитися форс-мажори, тому зважаючи на людський фактор, можете взяти з собою витяг-додаток до ID-картки та довідку про зміну місця голосування, якщо вони у вас є. Пам'ятайте, що це не є вимогою, тому можете відстоювати свої права.

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