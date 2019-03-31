Екзит-пол на виборах 2019: коли будуть результати голосування

У день виборів проводять екзит-пол / gettyimages

31 березня в Україні тривають вибори президента 2019. Усі кандидати та виборців з нетерпінням чекають результатів голосування. Розповідаємо, коли екзит-пол оприлюднить перші дані!

Національний екзит-пол на виборах 2019 проводять три соціологічні центри: фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова. При цьому деякі кандидати в президенти та телеканали паралельно проводять свої опитування на дільницях.

Це цікаво: Вибори президента 2019: як голосували кандидати та політики

Перші підсумки екзит-полів оголосять о 20:00, одразу після закриття виборчих дільниць. Прес-конференція оголошення результатів стартує о 19:45, але це будуть дані станом на 18:00.

А фінальні результати екзит-полу з'являться о 23:00. Саме в цей час стануть відомі остаточні дані станом на 20:00. Дивитися онлайн прес-конференцію соціологів:

31 березня в Україні проходить перший тур виборів президента. За виборчим процесом стежать понад 2 тисячі спостерігачів. Офіційні результаті оприлюднять до 10 квітня.

Читайте також: Вибори президента 2019: графік, коли працюють дільниці