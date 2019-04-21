Явка на виборах президента 2019 станом на 15 годину: дані ЦВК про 2 тур

Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила кількість українців, які вже прийшли на вибори президента 2019. До вашої уваги актуальна явка: дізнайтеся, скільки виборців проголосували в другому турі станом на 15 годину!

21 квітня в Україні відбувається другий тур виборів президента України. За пост глави держави змагаються Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Зробити свій вибір можна на дільницях з 8:00 до 20:00. Як повідомляє ЦВК, за сім годин зі старту голосування загальна явка виборців на 199 територіальних виборчих округах становить 45,94%.

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Ось повні відомості ЦВК, як проходить голосування (дані оновлюються):

Регіон (номери округів) Явка виборців на 15 годину (%) Вінницька область (11 - 18) 45,71 Волинська область (19 - 23) 44,72 Дніпропетровська область (24 - 40) 50,61 Донецька область (41 - 61) 45,29 Житомирська область (62 - 67) 46,03 Закарпатська область (68 - 73) 28,21 Запорізька область (74 - 82) 51,28 Івано-Франківська область (83 - 89) 36,58 Київська область (90 - 98) 47,65 Кіровоградська область (99 - 103) 42,97 Луганська область (104 - 114) 46,6 Львівська область (115 - 126) 38,27 Миколаївська область (127 - 132) 49,91 Одеська область (133 - 143) 42,89 Полтавська область (144 - 151) 50,44 Рівненська область (152 - 156) 42,97 Сумська область (157 - 162) 48,00 Тернопільська область (163 - 167) 40,72 Харківська область (168 - 181) 45,75 Херсонська область (182 - 186) 46,04 Хмельницька область (187 - 193) 44,85 Черкаська область (194 - 200) 47,07 Чернівецька область (201 - 204) 36,5 Чернігівська область (205 - 210) 45,15 м.Київ (211 - 223) 46,86

Зазначимо, що в першому турі президентських виборів 2019 явка по Україні станом на цю годину становила 45,12% з остаточних 62,8%.

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