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Явка на виборах президента 2019 станом на 15 годину: дані ЦВК про 2 тур
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Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила кількість українців, які вже прийшли на вибори президента 2019. До вашої уваги актуальна явка: дізнайтеся, скільки виборців проголосували в другому турі станом на 15 годину!
21 квітня в Україні відбувається другий тур виборів президента України. За пост глави держави змагаються Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Зробити свій вибір можна на дільницях з 8:00 до 20:00. Як повідомляє ЦВК, за сім годин зі старту голосування загальна явка виборців на 199 територіальних виборчих округах становить 45,94%.
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Ось повні відомості ЦВК, як проходить голосування (дані оновлюються):
|Регіон (номери округів)
|
Явка виборців
на 15 годину (%)
|Вінницька область (11 - 18)
|45,71
|Волинська область (19 - 23)
|44,72
|Дніпропетровська область (24 - 40)
|50,61
|Донецька область (41 - 61)
|45,29
|Житомирська область (62 - 67)
|46,03
|Закарпатська область (68 - 73)
|28,21
|Запорізька область (74 - 82)
|51,28
|Івано-Франківська область (83 - 89)
|36,58
|Київська область (90 - 98)
|47,65
|Кіровоградська область (99 - 103)
|42,97
|Луганська область (104 - 114)
|46,6
|Львівська область (115 - 126)
|38,27
|Миколаївська область (127 - 132)
|49,91
|Одеська область (133 - 143)
|42,89
|Полтавська область (144 - 151)
|50,44
|Рівненська область (152 - 156)
|42,97
|Сумська область (157 - 162)
|48,00
|Тернопільська область (163 - 167)
|40,72
|Харківська область (168 - 181)
|45,75
|Херсонська область (182 - 186)
|46,04
|Хмельницька область (187 - 193)
|44,85
|Черкаська область (194 - 200)
|47,07
|Чернівецька область (201 - 204)
|36,5
|Чернігівська область (205 - 210)
|45,15
|м.Київ (211 - 223)
|46,86
Зазначимо, що в першому турі президентських виборів 2019 явка по Україні станом на цю годину становила 45,12% з остаточних 62,8%.
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