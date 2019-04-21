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Явка на виборах президента 2019 станом на 15 годину: дані ЦВК про 2 тур

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Голосування 21 квітня 2019 - фото 1
Голосування 21 квітня 2019

Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила кількість українців, які вже прийшли на вибори президента 2019. До вашої уваги актуальна явка: дізнайтеся, скільки виборців проголосували в другому турі станом на 15 годину!

21 квітня в Україні відбувається другий тур виборів президента України. За пост глави держави змагаються Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Зробити свій вибір можна на дільницях з 8:00 до 20:00. Як повідомляє ЦВК, за сім годин зі старту голосування загальна явка виборців на 199 територіальних виборчих округах становить 45,94%.

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Ось повні відомості ЦВК, як проходить голосування (дані оновлюються):

Регіон (номери округів)

Явка виборців

на 15 годину (%)
Вінницька область (11 - 18) 45,71
Волинська область (19 - 23) 44,72
Дніпропетровська область (24 - 40) 50,61
Донецька область (41 - 61) 45,29
Житомирська область (62 - 67) 46,03
Закарпатська область (68 - 73) 28,21
Запорізька область (74 - 82) 51,28
Івано-Франківська область (83 - 89) 36,58
Київська область (90 - 98) 47,65
Кіровоградська область (99 - 103) 42,97
Луганська область (104 - 114) 46,6
Львівська область (115 - 126) 38,27
Миколаївська область (127 - 132) 49,91
Одеська область (133 - 143) 42,89
Полтавська область (144 - 151) 50,44
Рівненська область (152 - 156) 42,97
Сумська область (157 - 162) 48,00
Тернопільська область (163 - 167) 40,72
Харківська область (168 - 181) 45,75
Херсонська область (182 - 186) 46,04
Хмельницька область (187 - 193) 44,85
Черкаська область (194 - 200) 47,07
Чернівецька область (201 - 204) 36,5
Чернігівська область (205 - 210) 45,15
м.Київ (211 - 223) 46,86

Зазначимо, що в першому турі президентських виборів 2019 явка по Україні станом на цю годину становила 45,12% з остаточних 62,8%.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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