Явка на виборах: дані ЦВК, скільки українців проголосували 25 жовтня 2020

Центральна виборча комісія оприлюднила дані щодо явки виборців на місцевих виборах в Україні, які проводилися 25 жовтеня 2020 року. На виборчі дільниці прийшли трохи більше третини українців, що стало рекордно низьким результатом.

В Україні пройшли місцеві вибори, де вибирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських та міських голів. І віддати свій голос прийшли 36,88% українців. Тож 10 556 621 виборець вчора отримав бюлетені та проголосував.

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Найвища явка була зафіксована у Західній Україні. Так, у Тернопільській області 44,68% виборців віддали свій голос, а найнижча – 31,67% – в Донецькій області.

Повні відомості ЦВК, як пройшло голосування:

Регіон Явка на виборах (%) Вінницька область 39,39 Волинська область 41,89 Дніпропетровська область 34,16 Донецька область 31,67 Житомирська область 37,47 Закарпатська область 41,25 Запорізька область 33,93 Івано-Франківська область 41,18 Київська область 36,66 Кіровоградська область 35,29 Луганська область 38,12 Львівська область 43,82 Миколаївська область 32,02 Одеська область 35,46 Полтавська область 37,74 Рівненська область 39,34 Сумська область 35,58 Тернопільська область 44,68 Харківська область 32,33 Херсонська область 32,39 Хмельницька область 40,71 Черкаська область 35,76 Чернівецька область 34,84 Чернігівська область 41,64 м.Київ 34,42

Соціологи групи Рейтинг назвали основні причини масової неявки українців на виборчі дільниці. Так, 63% громадян, які не прийшли на вибори, відповіли, що відчувають розчарування щодо ситуації в країні, тоді як 32% навпаки – відчувають надію.

Рівень явки виборців на цьогорічних місцевих виборах не вплине на те, чи будуть вибори визнані дійсними. Як відомо, такі норми закладені у новому Виборчому кодексі. Тому, навіть якщо на дільницю у будь-якому з населених пунктів прийдуть два виборці з тисячі зареєстрованих, вони не можуть бути визнані недійсними.

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