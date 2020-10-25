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Голосування на лавках та між матрацами: добірка епічних кабінок на місцевих виборах 2020

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Голосування на лавках та між матрацами: добірка епічних кабінок на місцевих виборах 2020 - фото 1

Сьогодні, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори, проте не обходиться без курйозних і просто безглуздих ситуацій. Дивіться у кумедній добірці, як голосують у різних куточках країни.

У день виборів в мережі раз у раз з'являються кадри, на яких кабінки для голосування споруджені просто з підручних матеріалів, а подекуди й зовсім в кабінках темно, позаяк на ділянці немає світла.

І ще: Місцеві вибори 2020: графік і години, коли працюють дільниці в Україні

А на деяких ділянках кабінки для голосування спорудили зі стільців, тенісних столів, драбин, завісили шведську стінку. Люди заповнюють бюлетені прямо на підвіконнях за шторкою.

Епічна добірка фото, яка демонструє винахідливість українців:

Голосування на лавках та між матрацами: добірка епічних кабінок на місцевих виборах 2020 - фото 431946

Голосування на лавках та між матрацами: добірка епічних кабінок на місцевих виборах 2020 - фото 431947

Голосування на лавках та між матрацами: добірка епічних кабінок на місцевих виборах 2020 - фото 431948

Голосування на лавках та між матрацами: добірка епічних кабінок на місцевих виборах 2020 - фото 431949

Голосування на лавках та між матрацами: добірка епічних кабінок на місцевих виборах 2020 - фото 431950

Голосування на лавках та між матрацами: добірка епічних кабінок на місцевих виборах 2020 - фото 431951

Голосування на лавках та між матрацами: добірка епічних кабінок на місцевих виборах 2020 - фото 431952

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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