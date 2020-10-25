Голосування на лавках та між матрацами: добірка епічних кабінок на місцевих виборах 2020

Сьогодні, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори, проте не обходиться без курйозних і просто безглуздих ситуацій. Дивіться у кумедній добірці, як голосують у різних куточках країни.

У день виборів в мережі раз у раз з'являються кадри, на яких кабінки для голосування споруджені просто з підручних матеріалів, а подекуди й зовсім в кабінках темно, позаяк на ділянці немає світла.

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А на деяких ділянках кабінки для голосування спорудили зі стільців, тенісних столів, драбин, завісили шведську стінку. Люди заповнюють бюлетені прямо на підвіконнях за шторкою.

Епічна добірка фото, яка демонструє винахідливість українців:

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