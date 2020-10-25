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Результати місцевих виборів 2020 в Україні: коли оголосять переможців

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коли будуть офіційні результати місцевих виборів - фото 1
коли будуть офіційні результати місцевих виборів

25 жовтня українці голосуватимуть на місцевих виборах. Читайте далі та дізнайтеся, коли оголосять остаточні результати.

25 жовтня з 8:00 до 20:00 українців повинні прийти на виборчі дільниці та проголосувати за кандидатів на місцевих виборах.

І ще: Місцеві вибори в Україні: як безпечно проголосувати 25 жовтня

У цей день будь-яка агітація заборонена й буде каратися штрафом (3400–5100 гривень для посадових осіб, 1700-3400 гривень – для інших громадян).

Результати місцевих виборів 2020 в Україні: коли оголосять переможців - фото 431840

О 20:00 25 жовтня, після закриття виборчих дільниць, оголосять результати екзит-полів.

Екзит-пол – це попереднє опитування виборців на виході з виборчих дільниць у день голосування. Таке опитування проводять соціологічні служби. Мета – прогнозування результатів до часу оголошення офіційних даних виборчими комісіями.

До 6 листопада ЦВК має оголосити остаточні результати виборів.

15 листопада відбудеться другий тур виборів мерів. Але це відбудеться лише за умови, якщо жоден з кандидатів у мери міста не набирає понад 50%. Повторне голосування буде за участі двох лідерів першого етапу. І це поширюється на міста з населенням понад 75 тисяч виборців.

До теми: Місцеві вибори 2020: як правильно заповнити бюлетень (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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